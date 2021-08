Des voix entendues dans une mine, secours mobilisés

Une opération périlleuse a été menée dimanche dans une ancienne mine de Schifflange. Tout a débuté lorsque des promeneurs ont entendu des bruits suspects à l’intérieur, comme des voix humaines. Prévenus, les secouristes du Corps grand-ducal d’incendie et de secours (CGDIS) ont estimé possible que des personnes soient bloquées à l’intérieur et ont donc mené une action avec divers services spécialisés.

Au total, 25 pompiers ont été mobilisés. Ils se sont répartis en trois équipes accompagnées de chiens, a indiqué le CGDIS sur Facebook. Elles ont inspecté l’ancienne mine. Le terrain, accidenté et pas du tout linéaire, était particulièrement délicat, «à cause de l’obscurité totale et de l’absence de communication radio entre les équipes». Des gardes forestiers et le bourgmestre de Schifflange, Paul Weimerskirch (CSV), sont même venus aider, en faisant profiter de leur connaissance du terrain.

L’opération a duré environ deux heures. Il s’est avéré que personne ne se trouvait sur le site. Les secouristes en profitent pour rappeler qu’il est interdit de pénétrer dans les anciennes mines sans autorisation et sans équipement adéquat.

???????? [Schëffleng - Sichaktioun an aler Minière] Um Sonndegnomëtteg hunn Spadséiergänger an enger aler Minière um... Publiée par CGDIS - Corps grand-ducal d'incendie et de secours sur Dimanche 29 août 2021

