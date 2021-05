«Le plus souvent, c'est la faute du maître du chien»

Samedi, un enfant de 10 ans a dû être hospitalisé, après avoir été mordu par un chien qu’il voulait caresser. Ce type d’incident «arrive rarement», rassure le Dr Félix Wildschutz, directeur de l’Administration des services vétérinaires. «Il arrive plus souvent que des chiens se battent en se croisant et que leurs propriétaires se fassent mordre en essayant de s’interposer entre les animaux énervés», poursuit le Dr Wildschutz.

Ses services s’occupent aussi d’évaluer des chiens déclarés dangereux par des voisins inquiets, par exemple. C’est arrivé une trentaine de fois, ces cinq dernières années. «Dans 99% des cas, on rappelle au propriétaire qu’il doit tenir son chien sous contrôle». Si l’inspecteur estime que le chien présente un danger, un dressage est imposé, voire le port d’une muselière. Ultime recours, l’euthanasie n’a pas encore dû être appliquée dans le pays. Il est toujours possible de mieux éduquer le chien ou, surtout, le maître.

«Le plus souvent, c’est la faute du détenteur», négligent ou indifférent, estime le Dr Wildschutz. «Certains propriétaires ne s'occupent de rien, disent que l'assurance réglera les dégâts. On voit de tout». La loi de 2008 impose que tout chien soit déclaré auprès des autorités communales. L'animal doit en outre être tenu en laisse en agglomération et dans les transports. Et quand son maître le laisse courir dans les champs ou la forêt, il doit le garder sous contrôle en permanence. Cette même loi définit 4 races comme dangereuses (staffordshire bull terrier, mastiff, american staffordshire et tosa) et leur impose un dressage d'au moins 12h, ponctué d'un test.

(jw/L'essentiel)