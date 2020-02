Le secteur pétrolier voit venir une explosion des prix

Le secteur pétrolier luxembourgeois, qui emploie 2 600 personnes au Grand-Duché, est inquiet pour son avenir et affirme qu'une partie des jobs sont mis en danger par la politique du gouvernement, notamment la hausse des accises et la taxe CO2 à venir. «En 20 mois, le gouvernement aura augmenté les coûts pour un professionnel de 16,4 centimes par litre» déplore Romain Hoffmann, président du GPL. Pour les particuliers, résidents et frontaliers, la hausse serait de 19,52 centimes par litre sur 20 mois, de mai 2019 à janvier 2021, et en comptant les effets d’une directive européenne et de l’augmentation de l’obligation des biocarburants, affirme le GPL.

236 stations



Le GPL répertorie 236 stations-services au Luxembourg, dont 8 aires d'autoroutes. Selon le GPL, le diesel représente, pour l'année 2018, 61% des ventes, le jet fuel 20%, l'essence 11% et le mazout 8%. 35% du diesel et 31% de l'essence se vendent sur autoroute.



Or, selon le GPL, cette politique est contre-productive pour le climat, les prix au Luxembourg se rapprochant ainsi de ceux pratiqués chez les voisins et nuisant à la compétitivité, les accises étant mêmes devenues plus élevées au Luxembourg qu'en Belgique, qui en rembourse une partie aux professionnels. «Il n'y a pas d'effet sur les comportements. Ça ne fait que déplacer le problème» estime Paul Kaiser, vice-président du GPL qui déplore une politique idéologique. «Ces mesures politiques ont pour conséquence la délocalisation de nos ventes». En clair, les gens achèteront toujours autant d'essence, mais pas forcément au Luxembourg. Et donc «il n'y a pas d'effet pour le climat».

«L'emploi va diminuer»

Si ce n'est d'améliorer les chiffres du Luxembourg puisque les ventes de carburants, et les chiffres des émissions de CO2, se déplaceront, selon le GPL, juste de l'autre côté de la frontière. Du coup, «les investissements de ces dernières années risquent d'être perdus et l'emploi dans le secteur va diminuer», craint le GPL. Celui-ci assure pourtant soutenir les objectifs climatiques mais estime donc que le gouvernement s'y prend mal. Selon le secteur pétrolier, il faut des alternatives avec des morsures sociales.

«Il faut une politique climatique qui engendre de réels effets pour la protection du climat» dit le GPL, qui rappelle qu'il apporte sa pierre à l'édifice. En 2020, 9,7% des carburants sont ainsi à base d'énergie renouvelable. D'ailleurs cette part de renouvelable ne devrait pas être soumise aux accises ni à la taxe CO2, selon le GPL. Celui-ci réclame aussi des adaptations plus prudentes de la taxation, pour voir ses effets et une augmentation plus linéaire de la part obligatoire de renouvelable. «Il faut voir global» souligne Romain Hoffmann. «Il y a des alternatives. Il faut se placer dans une perspective européenne». Des alternatives au tout électrique sont également réclamées.

(Jérome Wiss/L'essentiel)