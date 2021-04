«Il m'a parlé de virus informatique, j'ai été piégée»

Âgée d'une soixantaine d'années, Jacqueline* l'avoue, elle a un peu honte de ce qui lui est arrivé samedi dernier. «C'était le matin. J'étais pressée et le téléphone fixe a sonné à la maison. C'est devenu rare avec les GSM, je me suis dit que c'était grave». Au bout du fil, un homme. «Il parlait anglais avec un accent indien», reconnaît l'ex-résidente de Londres, installée dans un village au cœur du Grand-Duché. «Il disait appeler de New York, était très courtois, professionnel».

Bee Secure de plus en plus contactée



La Helpline Bee Secure, initiative gouvernementale opérée par le Service national de la jeunesse et le Kanner-Jugendtelefon, a mis en garde contre des escrocs appelant d'un numéro avec le préfixe irlandais +353 et se faisant passer pour des employés de Microsoft. L'organisme a reçu depuis le 30 mars 37 contacts (téléphone ou formulaire) sur ce type d'escroquerie. Concernant le e-crime (escroqueries en ligne, sextorsion, phishing), Bee Se-cure a eu 255 contacts en 2020 et déjà 148 en 2021. Les plaintes ont lieu à la police.

beesecure.lu

Helpline gratuite: 8002 1234.

«Il m'a cité les noms de Mac, Apple, Microsoft et m'a dit que mon ordinateur était plein de virus. Qu'il allait crasher. C'était un peu bête, je me suis dit qu'il fallait agir». Sur les consignes de son interlocuteur, elle lance son Mac et va sur un site dont elle a l'habitude. «J'ai choisi celui de la piscine». Là des flashs brouillent l'écran. On la pousse à installer une application. Il assurait «travailler avec POST à Luxembourg et avait mon code WLAN. Je n'y connais pas grand-chose. Je suis tombée dans le piège».

Vient l'heure du paiement. «Il voulait que je passe par Amazon. J'ai refusé, j'ai réglé autrement: 299 dollars». Elle avoue ses doutes à l'opérateur, mais il a réponse à tout. L'édition d'une facture d'assistance technique la rassure. On lui laisse même un e-mail en cas de souci. Mais après de nouveaux appels, elle réalise. «J'ai appelé ma banque, contacté Beesecure, déposé mon ordinateur au magasin, changé mes mots passe». Mais elle n'a pas osé «rallumer le wi-fi depuis». Sa banque l'a remboursée et elle jure que «ça n'arrivera plus».

*Le prénom a été changé

