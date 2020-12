Un choc impressionnant dans la capitale

Fort heureusement, il ne s'agit que d'un accident matériel, mais les images, transmises par un lecteur de L'essentiel, sont plutôt impressionnantes. Vendredi vers 19h, deux voitures se sont percutées au carrefour entre le Boulevard Royal, le Boulevard Roosevelt et le Pont Adolphe, en ville haute.

L'accident n'a pas fait de blessés, mais a occasionné quelques perturbations sur le trafic et les transports en commun et engendré un problème dans l'éclairage sur le secteur. Des moyens de secours et des patrouilles de police étaient sur place. Vers 20h15 l'accident était complètement dégagé.

(L'essentiel)