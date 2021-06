L'A3 fermée entre Bettembourg et Livange

Attention pour tous les automobilistes qui circuleront dans le sens sud-nord ce week-end: l'A3 sera fermée entre la Croix de Bettembourg et l'échangeur de Livange de vendredi 20h à lundi 6h, l'Administration des Ponts et chaussées procédant au renouvellement de la couche de roulement.

En plus de l'autoroute, seront fermées les deux bretelles de la Croix de Bettembourg en provenance de l'A13 (vers Luxembourg-Ville, Schengen et Metz). Le trafic sera dévié via l'A13 puis l'A4, la Croix de Cessange et l'A6. Pour aller vers Metz, il vous faudra passer par l'échangeur de Hellange.

(L'essentiel)