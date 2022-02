Le transfert de biens à double usage suspendu

Les autorisations de transit et de transfert des biens à double usage vers la Russie et le Belarus sont suspendues, indiquent ce vendredi les ministères des Affaires étrangères et de l'Économie dans un communiqué. Cela fait suite «aux développements en Ukraine, suite à l’agression armée par la Russie, y compris depuis le territoire biélorusse», notent-ils.

Pour rappel, un bien à double usage désigne un bien, un équipement, une technologie, un logiciel, un savoir-faire immatériel ou intangible susceptibles d’avoir une utilisation tant civile que militaire ou pouvant contribuer, même partiellement, au développement, à la production, au maniement, au fonctionnement, à l’entretien, au stockage, à la détection, à l’identification, à la dissémination d’armes de destruction massive (nucléaires, biologiques, chimiques, etc.).

Cette mesure a un caractère «temporaire» et «sera évaluée quotidiennement en fonction de l’évolution de la situation», concluent les autorités.

(L'essentiel)