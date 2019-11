L'indexation des salaires de plus en plus proche

À deux doigts de l'index. L'indice des prix passe de 872,80 points à 873,50, selon des chiffres publiés mercredi, par le Statec. La prochaine tranche d'index sera déclenchée quand cette valeur atteindra 873,94 points. Les salaires augmenteront alors automatiquement de 2,5% pour s'ajuster à l'inflation.

Celle-ci a d'ailleurs légèrement reculé au mois d'octobre, selon le Statec. Le taux annuel d'inflation est passé de 1,3% à 1,1% en raison notamment du prix des produits pétroliers inférieurs de 6,1% à ceux d'octobre 2018. Le mois dernier, le mazout de chauffage a en revanche augmenté de 1% par rapport à septembre.

Les produits alimentaires ont eux baissé de 0,3% sur un mois, notamment les légumes (-1,4%), les poissons et fruits de mer (-1,3%) et la viande (-0,5%). Les prix de l'alimentaire, même s'ils baissent sur un mois, restent plus élevés qu'il y a un an (+0,6%). Parmi les autres mouvements notables relevés par le Statec sur le mois d'octobre, les GSM (-5,3%) et les voyages à forfait et billets d'avion (-4,1% chacun) voient leurs tarifs baisser.

(L'essentiel)