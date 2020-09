Paris-​​Luxembourg, à vélo, sur un coup de tête

Ils voulaient fêter le départ du Tour de France 2020 comme il se doit et pour l'occasion, «sur un coup de tête», «alors qu'ils n'avaient jamais franchi la barre des 175 km», Damien et Gauthier ont décidé, ce samedi 29 août, d'effectuer un aller simple à vélo entre Paris et Luxembourg. «En partant après 5h30 du matin, l'idée de base, c'était de voir le lever du soleil et surtout d'arriver à Luxembourg-Ville avant le début de la nuit», nous a indiqué, ce dimanche, Damien Braine Bonnaire, déjà prêt à repartir vers la capitale française en TGV.

Du haut de leur 24 ans, les deux amis nous ont avoué avoir réussi à boucler les 344 km du tracé en 13 heures et 10 minutes, soit une moyenne de 26 km/h, «plus au mental qu'à force de s'entraîner». «On ne s'attendait pas nécessairement à un dénivelé positif de 2 671 m et quand nous sommes passés au-delà de Verdun, mentalement, la barre des 300 km, c'était déjà quelque chose et il nous restait encore plus de 40 km», précise Damien au téléphone. «La clef pour y arriver? Quatre arrêts légers, de 5 à 10 minutes, bien s'hydrater et bien manger, sans avoir froid. On a eu de la chance de passer entre les gouttes et de ne connaître aucun problème mécanique, car notre seul plan B, c'était de rejoindre une gare, si on rencontrait des difficultés...».

«On ne s'est pas trop posé de question et on ne réalise pas encore très bien», poursuit Damien, Parisien d'origine «mais on ne s'est pas privés de fêter ça avec une bière en arrivant». «On est vraiment parti "à l'ancienne", en suivant les départementales, après avoir dessiné notre tracé la veille sur nos GPS. Gauthier, originaire de la région de Brest en Bretagne, terminera bientôt son année de travail dans la finance au Grand-Duché, à la BGL, et on s'est dit que c'était l'occasion ou jamais. On a l'habitude de faire du sport ensemble et quand on se lance dans un projet un peu fou, on arrive toujours à se dépasser. Je n'avais jamais mangé de gel énergétique de ma vie, et tellement j'en ai utilisé, j'en suis même arrivé à avoir mal au ventre...». Ce qui n'empêchera pas les deux amis de garder de très bons souvenir de ce périple partagé sur Strava.

(Frédéric Lambert / L'essentiel )