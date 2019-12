Pas d'«arnaque» mais «une entraide entre voisins»

Après la tornade du 9 août dernier, qui avait touché les communes de Pétange et de Käerjeng, de fausses entreprises de toiture avaient tenté de profiter de la détresse des sinistrés. Vendredi, la commune de Käerjeng a dénoncé une nouvelle tentative d'arnaque aux victimes, avec la circulation de documents dont elle n'était pas à l'origine. Or il ne s'agissait pas d'une arnaque mais d'une «initiative entre voisins, de solidarité», présente Éric Sassel, médecin à Bascharage qui est aussi l'un des six sinistrés à l'origine de ces documents.

«Nous voulions prendre la température entre voisins car il ressortait souvent des discussions que certains avaient des difficultés, notamment avec les démarches à effectuer. Nous voulions nous en assurer avant de faire remonter les informations à la commune», ajoute-t-il. La commune assure que ces personnes à l'origine du document habitent bien dans la commune et qu'elle n'était simplement pas au courant de leur initiative.

Un document préparé par la commune de Käerjeng contenant toutes les informations sur les procédures à suivre en vue de profiter d'aides financières éventuelles est en cours d'impression et sera distribué ces prochaines semaines. «C'est une très bonne nouvelle, c'est ce que nous comptions demander», confie Éric Sassel. Pour rappel, 19 personnes avaient été blessées dans la tornade, et une centaine de maisons étaient devenues inhabitables. 26 personnes ont été relogées par la commune de Pétange et 31 par celle de Käerjeng.

(mme/L'essentiel)