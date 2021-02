L'eau du robinet a le vent en poupe au Luxembourg

Alors que les eaux usées n'ont jamais été autant scrutées pour y détecter des fragments d'ADN du Covid-19, Jean-Paul Lickes, directeur de l’Administration de la gestion de l’eau, nous a toujours indiqué que le virus ne se trouvait absolument pas dans l'eau du robinet. Et c'est plutôt une bonne nouvelle pour les résidents luxembourgeois, car selon les chiffres d'une dernière étude publiée ce vendredi 12 février, la consommation d'eau du robinet a doublé au Grand-Duché, lors des quinze dernières années.

«Mais quelles sont donc les habitudes des consommateurs?», se sont demandés le ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable (MECDD), l'Administration de la gestion de l'eau (AGE) et l’Association luxembourgeoise des services d'eau (Aluseau ASBL) pour déterminer de quelle manière il était possible de promouvoir une «utilisation durable».

Moins de 20% ne veulent toujours pas d'eau du robinet

Une étude similaire avait été réalisée quinze ans plus tôt, avec des résultats bien différents. En 2021, 58% des résidents boivent au robinet tous les jours, alors qu'ils n'étaient que 28% en 2006. Peu friand de boire de l'eau de cette façon, à l'époque (40%), l'amateur d'eau plate a visiblement changé ses habitudes, car ce même chiffre est aujourd'hui deux fois plus important (82%). Mais pour quelles raisons?

Pour 78% des personnes interrogées lors de cette étude, c'est «plus écologique» alors que 59% des répondants considèrent ce geste comme «moins cher». Pour un peu plus de la moitié, boire de l'eau du robinet, c'est «plus pratique» et 47% estiment que «l'eau du robinet est de bonne qualité car très contrôlée». Quant à celles et ceux qui ne veulent toujours pas boire de cette eau (18% des résidents), les raisons suivantes sont invoquées: présence de calcaire, manque de confiance ou encore mauvais goût.

(fl/L'essentiel)