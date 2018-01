Des Vél'oh! 100 % électriques d'ici juillet

Lydie Polfer, bourgmestre DP de la Ville de Luxembourg, a confirmé vendredi les informations révélées par L’essentiel jeudi. C’est bien la société JC Decaux qui conserve le marché des vélos en libre service dont elle était déjà détentrice.

«À la suite de l’analyses des offres remises ainsi que des discussions et négociations avec les candidats, le nouveau marché a été attribué à la société JC Decaux dont l’offre économique était la plus avantageuse», a-t-elle souligné ce vendredi matin lors d’un conférence de presse avancée en urgence alors que la Ville avait prévu de communiquer initialement le 17 janvier prochain. «Ils étaient deux en lice pour l'attribution finale. Si les deux concurrents avaient des offres techniques similaires, la société JC Decaux était imbattable sur le plan financier», a ajouté pour sa part Patrick Goldschmidt, le nouvel échevin à la mobilité.

80 stations et 800 vélos

Le marché va courir jusqu’au 1er janvier 2028. Le système sera opérationnel dès le 1er juillet prochain. 80 stations contre 69 actuellement pour la seule ville de Luxembourg (77 en y incluant les deux communes limitrophes Hesperange et Strassen) et 800 vélos (650 aujourd'hui à Luxembourg-Ville), seront mis à disposition des usagers. « En revanche, nous serons la première ville européenne à proposer un réseau avec 100% de vélos électriques. Ils seront disponibles 7 jours sur 7 et 24h sur 24 », a précisé Lydie Polfer.

Tout le parc existant sera entièrement remplacé, de même que les stations dans le cadre d'une phase transitoire. Mais dans l'immédiat, la Ville demeure encore discrète sur les modalités pratiques ainsi que sur le design des vélos.

Quant au prix, il a été revu à la hausse avec un abonnement passant de 15 à 18 euros par an. «Cela reste très raisonnable et largement en-dessous de ce qui se pratique habituellement (30 euros en moyenne) dans d'autres villes d'Europe. De plus nous proposons un service plus confortable avec l'assistance 100% électrique et nous mettons davantage de vélos à disposition du public», soulignait l'échevin à la mobilité.



(Gaël Padiou/L'essentiel)