13 espèces de papillons ont disparu du pays

«La situation des insectes pollinisateurs est très préoccupante au Luxembourg», avance sans détour la ministre de l'Environnement, Carole Dieschbourg, mardi. Comme en décembre dernier, les autorités alertent sur les analyses scientifiques qui mettent en lumière la disparition de certaines espèces qui s'accentue depuis plusieurs décennies. Ainsi, entre 1960 et aujourd'hui, 13 espèces de papillons de jour ont disparu du paysage. «Tandis que 99 espèces étaient observées au Luxembourg avant 1960, elles n’étaient plus que 83 espèces durant la période 2010-2016», explique la ministre.

Une telle analyse détaillée n'est pas encore possible concernant les 340 espèces d'abeilles sauvages et les 180 espèces de syrphes, mais la tendance pourrait bien être aussi alarmante. Déjà parce qu'elle est une réalité en Belgique ou encore aux Pays-Bas, à deux pas du Grand-Duché. Un déclin «attribué en grande partie à des changements de l’occupation et de l’utilisation des sols» détaille Carole Dieschbourg dans une réponse parlementaire.

8,2% de pertes hivernales, sur la bonne voie

Pour faire face et depuis 2010, le gouvernement a mis en place un système de surveillance à l'échelle nationale, et travaille avec ses homologues européens. Entre autres objectifs à l'horizon 2030, un plan avec «plus de 70 actions, qui répondent à 18 objectifs», a été élaboré de façon participative et devrait pouvoir être mis en oeuvre dès janvier 2021. «La diversification des cultures, la réduction des produits phytopharmaceutiques ou l’extension des prairies contribuent à l’amélioration des habitats naturels», selon la ministre.

En parallèle, les 438 apiculteurs recensés dans le pays cette année ont fait évoluer leurs méthodes de travail, notamment pour lutter contre les parasites. Conséquence directe, les 7 394 ruches du territoire ont enregistré 8,2% de pertes l'hiver dernier, le taux le moins élevé de pertes hivernales depuis 2014.

(L'essentiel/Nicolas Chauty)