La capitale prend des mesures contre le Covid-​​19

La ville de Luxembourg a communiqué, ce vendredi après-midi, des mesures complémentaires à celles du gouvernement pour tenter de combattre efficacement le coronavirus. Lydie Polfer, la bourgmestre, a pris la parole, dans la salle du conseil communal, entourée de Serge Wilmes, Premier échevin, et Christiane Schaul, directrice des ressources humaines de Luxembourg-Ville.

Outre la confirmation des écoles, des foyers scolaires et des crèches, à partir du lundi 16 mars 2020, et jusqu’à nouvel ordre, la ville a ajouté l’annulation d’événements tels que l’Éimaischen (prévu le 13 avril), le concert de midi de mars et d’avril, les concerts publics à la place d’Armes et les tours guidées du Luxembourg City Tourist Office jusqu’au 31 mars.

«On ne peut pas confiner 10 millions de personnes»

Les nuits blanches accordées aux cafetiers et aux établissement du secteur Horeca sont également suspendues avec effet immédiat.

«On ne veut pas tomber dans la panique, mais tout le monde doit se montrer responsable», a souligné Lydie Polfer. «Il faut prendre conscience de l’envergure du problème et de ce que l’on peut faire pour l’endiguer. Si tout le monde reste chez lui, dans deux semaines, c’est terminé, mais c’est impossible à mettre en place. On doit donc trouver l’équilibre pour que le Covid-19 se propage moins. On n’est pas dans un système où on peut confiner 10 millions de personnes. Tout le monde doit s’y mettre et appliquer les consignes de sécurité».

(Frédéric Lambert/L'essentiel)