Le Luxembourg a envoyé des armes au Cap-​​Vert

Le Luxembourg entretient des relations militaires avec le Cap-Vert. Le Grand-Duché a envoyé depuis le début de l’année quatre véhicules, 35 armes et 35 vestes de sécurité, a indiqué lundi, le ministre de la Défense, François Bausch (Déi Gréng), en réponse à une question du député Fernand Kartheiser (ADR). Les deux pays, ainsi que le Portugal, ont signé une déclaration conjointe en août 2018 sur une alliance trilatérale dans le domaine de la défense.

Dans ce contexte, une convention de coopération et de développement a été paraphée entre le Luxembourg et le Cap-Vert, en décembre dernier. Le but est d’assurer les besoins du pays, les premières livraisons étant arrivées en janvier. «Pour le moment, les Capverdiens ne disposent ni de l’équipement ni de l’expertise pour assurer sa sécurité maritime», indique le ministre. D’où le soutien du Luxembourg et du Portugal en la matière, qui espèrent que le pays pourra ainsi assurer la sécurité des routes maritimes vers l’Europe et contrôler les trafics.

D’après François Bausch, une soumission du texte à la Chambre des députés ne s’avère pas nécessaire, puisqu’il s’agit techniquement d’une déclaration et non d’un accord. Les déclarations ne font généralement pas l’objet de ratification. Quant aux livraisons, elles concernerait du matériel déclassé et auraient été effectuées sans contrepartie financière.

(L'essentiel)