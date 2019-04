Comment légaliser le cannabis récréatif?

Le Luxembourg veut devenir le premier pays européen à légaliser la culture, le commerce et la consommation du cannabis (NDLR: il ne s'agit pas de la légalisation du cannabis à usage thérapeutique, mais du cannabis à usage récréatif). Reste à savoir dans quelles mesures et selon quel modèle la légalisation aura lieu. Selon le ministère luxembourgeois de la Santé, un groupe de travail analyse actuellement les questions et débroussaille le terrain. Le gouvernement a également annoncé que cela impliquait des «échanges étroits» avec des homologues aux Pays-Bas et au Canada. Fin mai, le ministre de la Santé, Étienne Schneider, devrait se rendre au Canada «pour se faire une idée sur place».

À l'avenir, tout individu adulte devrait pouvoir cultiver, acheter, être en possession et consommer du cannabis sur le territoire luxembourgeois, le tout dans des conditions strictes qui restent à déterminer. Le Luxembourg espère ainsi assécher le marché illégal et réduire la criminalité qui y est associée, ainsi que les risques sanitaires pour les consommateurs, grâce à une meilleure qualité de la substance. Les recettes provenant de «la chaîne nationale de production et de vente sous contrôle de l'État» devraient servir à la prévention des dépendances.

«Le temps qu'il faut»

À la suite de l'annonce, fin 2018, par le gouvernement DP-LSAP-Déi Gréng, de légaliser le cannabis «récréatif», il convient désormais d'élaborer un projet de loi. Il n'existe aucune contrainte de temps, selon une porte-parole du ministère de la Santé. «Nous prendrons le temps qu'il faut pour le faire correctement», a t-elle ajouté. De nombreux acteurs et ministères devraient être impliqués, la légalisation devant notamment être accompagnée par une agence d'État pour le cannabis.

En octobre 2018, le Canada était le deuxième pays au monde à avoir légalisé la culture, la commercialisation et la consommation du cannabis, après l'Uruguay en 2014, où sa culture et la vente est autorisée sous le contrôle de l'État. D'après l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT), dont le siège se trouve à Lisbonne, le Luxembourg serait ainsi le premier pays européen à prendre cette voie.

(Franziska Jäger/L'essentiel)