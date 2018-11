Un feu de cuisine a fait deux blessés légers

Des habitants d’un immeuble de la Grand-Rue, à Differdange, préparaient à manger samedi peu après midi, lorsqu’un feu s’est déclaré. Les flammes ont été rapidement maitrisées mais la fumée s’est propagée dans tout l’appartement du premier étage, puis dans le reste de la résidence.

Les habitants ont été évacués vers 12h20, alors qu'une forte odeur de brulé régnait dans les parties communes, par mesure de sécurité et le temps de dissiper la fumée. Ils ont pu regagner leur logement une demi-heure plus tard.

Les deux personnes qui se trouvaient dans l’appartement dans lequel s’est déclaré le sinistre ont été hospitalisées. Mais leurs blessures sont superficielles, ont indiqué les pompiers. Le logement n'a pas non plus subi de dégâts importants. Une quinzaine de secouristes, venus des centres d’intervention de Sanem-Differdange et de Pétange étaient mobilisés.

(jg/L'essentiel)