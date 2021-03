L’OGBL «très sollicité avec la crise économique»

Avec les difficultés économiques actuelles, «les syndicats sont de plus en plus utiles», a déclaré mardi Nora Back, présidente de l’OGBL, à l’issue d’une réunion du comité national du syndicat. Il y aurait désormais «beaucoup de défis, de luttes à gagner». Cela se passe «au niveau individuel, pour les salariés qui ont besoin de conseil ou de soutien, mais aussi collectif dans les entreprises, ainsi qu’au niveau national, où nous voulons que le gouvernement nous écoute pour les grandes discussions».

Nora Back évoque même des entreprises «qui profitent de la crise pour tenter d’effectuer des restructurations ou de diminuer les salaires». Elle n’a pas hésité à donner l’exemple d’Ampacet, «une entreprise qui va bien mais qui veut faire des économies», contre laquelle un piquet de grève a été organisé récemment.

Une manifestation bien réelle le 1er mai

Pour tenter de sortir de ces difficultés économiques et sociales, la présidente de l’OGBL demande au gouvernement «de se mettre autour d’une table avec les syndicats représentatifs et le patronat». Le but serait de discuter de la bonne manière de relancer l’économie. «Il faut aider les entreprises, mais aussi les gens et leurs familles», a-t-elle lâché pour commenter les mesures prises ces derniers mois pour soutenir l’économie.

La crise a également perturbé la bonne marche du syndicalisme, longtemps empêché de manifester. Désormais, les piquets et autres rassemblement ont repris. Nora Back est d’ailleurs «contente d’annoncer que les événements du 1er mai ne se tiendront pas seulement en virtuel, comme en 2020, mais également en réel». Un cortège sera organisé à Esch-sur-Alzette, «si les conditions sanitaires le permettent, et dans le respect des distances, des gestes barrières et avec le port du masque».

(Joseph Gaulier/L'essentiel)