Un record de visiteurs au salon Vakanz

Voyage de noces, escapade en solo, vacances familiales... Comment s’y prendre et où aller? Plus de 30 000 visiteurs ont cherché des réponses sur mesure au 28e salon Vakanz qui a eu lieu de vendredi à dimanche, à Luxexpo The Box, au Kirchberg.

Certains, encore hésitants, se sont rendus au salon du voyage en quête d’inspiration. C’était le cas de Mike et Carole, à la recherche de la destination parfaite pour des vacances d’été avec leurs deux enfants. «On vise une destination ensoleillée qui convienne aussi aux petits», a précisé le couple.

Le face-à-face plutôt qu'Internet

D’autres hésitent entre deux types de vacances, comme les deux sœurs Martine et Michelle, étudiantes, venues au salon afin d’arrêter leur choix. «Nous comptions soit faire des vacances au ski ou bien un séjour à Lisbonne». Plus de 200 exposants ont invité les visiteurs à découvrir des spécialités culinaires, des habits et même des danses traditionnelles. Des mini-concours étaient également au rendez-vous de l'événement.

Quelques visiteurs préfèrent le face-à-face plutôt que les recherches sur Internet. «Ici, nous pouvons poser des questions personnalisées et avoir directement des réponses», expliquait Alexandre, qui souhaitait passer un séjour dans un pays du continent africain avec sa compagne.

(Ana Martins/L'essentiel)