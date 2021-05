Emmanuel Fleig nommé directeur de «20 Minuten»

Directeur d'Edita SA depuis 2007, Emmanuel Fleig prendra la direction du groupe «20 Minuten» à Zurich le 1er avril 2022. Celui-ci comprend les titres suisses 20 Minuten, 20 minutes, lematin.ch et Encore! ainsi que les participations de 20 minuti/tio.ch au Tessin, Heute/heute.at en Autriche, BT au Danemark – et L'essentiel. Il succédera à Marcel Kohler, qui se retirera des activités opérationnelles à cette date.

«C'est un grand honneur pour moi de succéder à Marcel Kohler», déclare Emmanuel Fleig, «c'est une belle reconnaissance du travail et des succès que l'équipe de L'essentiel et moi-même avons réalisés ensemble depuis près de 15 ans. Et je remercie Pietro Supino, le conseil d’administration et Marcel Kohler pour leur confiance». Emmanuel Fleig a été membre de la direction de l'éditeur luxembourgeois Editpress de 2000 à 2007. À ce titre, il a supervisé le lancement de L'essentiel; titre de l'éditeur Edita SA , fondé en 2007 par Editpress et Tamedia (aujourd'hui TX Group). Depuis lors et jusqu'en mars prochain, Emmanuel Fleig en est le directeur.

«Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur Emmanuel Fleig, un expert du marché et un penseur stratégique hors pair, comme directeur. Il apporte avec lui les conditions optimales pour continuer à écrire l'histoire à succès de 20 Minuten», a expliqué Pietro Supino, président du conseil d'administration de TX Group. Les informations relatives à la succession d'Emmanuel Fleig au poste de directeur d'Edita SA seront fournies en temps utile.

(L'essentiel)