Toutes les fiches de paie des six derniers mois à rééditer

Le salaire social minimum (SSM) a augmenté de 100 euros net et cela rétroactivement au 1er janvier de cette année. A priori une très bonne nouvelle. Mais la complexité du mécanisme mis en place par le législateur n’est pas sans susciter quelques critiques. D’autant plus qu’au final, ce sont ne sont pas seulement les salaires des collaborateurs au SSM qui changent, mais toutes les fiches de paie des six derniers mois qui sont à reprendre.

«La hausse du SSM a en effet aussi des conséquences sur le plafond de la Sécurité sociale et sur l’abattement pour l’assurance dépendance. Tout employeur doit recalculer l’ensemble des salaires de ses collaborateurs sur les six derniers mois et redistribuer toutes les fiches de paie», explique Marie-Luce Nanni, co-fondatrice d’Aptos dont l’activité est le calcul des rémunérations et la gestion des ressources humaines. «Cette loi a été votée sans penser aux conséquences, c’est de la démagogie», poursuit-elle.

Même son de cloche auprès de Léo Scholl, directeur de Soft-KIS, éditeur de logiciel pour des fiches de paie. «C’était une décision médiatique avant les élections», regrette-t-il. Dans les faits, ce sont 2,5 millions de fiches de paie à à recalculer et à rééditer. «Sans parler des décomptes de maladie, de l’Adem, du système d’aide au réemploi», finit Léo Scholl.

(Patrick Théry/L'essentiel)