Prudence si vous circulez sur l'A4 ce week-​​end

L’Administration des ponts et chaussées réalise des travaux d'aménagement de l’échangeur Pontpierre sur l’autoroute A4, entre la croix de Cessange et la jonction d’Esch-sur-Alzette, de ce vendredi vers 22h jusqu'à mardi vers 6h. Par conséquent, des barrages et des déviations ont été mis en place. Le trafic en provenance de l’A4 (Raemerich) et A13 (Pétange) et en direction de la croix de Cessange sera dévié à partir de la jonction d’Esch via l'A13 – croix de Bettembourg – A3 – croix de Gasperich – A6, jusqu’à la croix de Cessange.

En outre, le trafic en provenance de l’autoroute A6 et A4 (Merl) et en direction de la jonction d’Esch sera dévié à partir de la croix de Gasperich via A3 – croix de Bettembourg – A13, jusqu’à la jonction d’Esch de l’autoroute A4. Enfin, le trafic en provenance du réseau secondaire et en direction des échangeurs Foetz, Pontpierre, Leudelange-Sud et Leudelange-Nord sera dévié via la route nationale N4, en direction de Foetz et du ban de Gasperich.

À noter que l’Administration des ponts et chaussée effectue par la même occasion des travaux d’entretien sur l’A4, dont le redressement de l’accotement, la réparation de glissières et le nettoyage de la canalisation, des avaloires, des panneaux de signalisation ainsi que des portiques CITA.

