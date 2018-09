Les transports gratuits sont-​​ils une bonne idée?

Au Luxembourg, les jeunes de moins de 20 ans circulent déjà gratuitement à bord des bus, des trains et du tram. Lors de son dernier congrès national, le DP s'est prononcé en faveur de la gratuité totale des transports publics. Le LSAP a également inscrit la mesure à son programme. En revanche, le ministre des Infrastructures, François Bausch (Déi Gréng) reste plutôt sceptique. Selon lui, il faudrait d'abord développer les infrastructures et les capacités.

Combien dépense actuellement l'État pour les transports publics?



Budget total pour la planification de la mobilité, des transports en commun et du transport ferroviaire: 891 millions d'euros



CFL (bus et trains): 218,7 millions d'euros



Services d'autobus gérés par des entreprises privées: 169,4 millions d'euros



Transport spécifique supplémentaire pour les personnes ayant des besoins spécifiques et les personnes handicapées: 48,1 millions d'euros



Services d'autobus et moyens de transport partiellement gratuits mis en place pour les jeunes par le T.I.C.E. conformément à l'accord conclu avec l'État: 34 millions d'euros



Services d'autobus et moyens de transport partiellement gratuits pour les jeunes, assurés par la Ville de Luxembourg: 15,7 millions d'euros



Tram: 8,1 millions d'euros



Services de transport gratuit pour les élèves du secondaire: 5,6 millions d'euros



Bus de nuit: 600 000 euros

L'idée a déjà été mise en œuvre avec succès dans de nombreuses villes. L'exemple le plus éloquent en Europe est probablement celui de Tallinn, la capitale de l'Estonie, où les 420 000 habitants peuvent emprunter les bus et les trains sans titre de transport depuis 2013. Ce service a depuis même été étendu aux trains régionaux. Dans la ville française de Dunkerque, on teste le modèle depuis début septembre, pour le plus grand plaisir d'un grand nombre d'usagers. Le modèle connaît également un franc succès dans d'autres villes de l'Hexagone. À Vitré (17 500 habitants), le nombre d'usagers des transports en commun a été multiplié par sept et à Aubagne (45 000 habitants), il a quasiment triplé.

Le professeur Francesco Viti de l'Université du Luxembourg, spécialiste des transports, est convaincu que la gratuité des transports en commun aiderait à relancer les chiffres de ses usagers, mais précise qu'il ne s'agit pas d'«une solution universelle contre les embouteillages». Dans la ville belge d'Hasselt, on a en revanche décidé de faire marche arrière et de restreindre à nouveau la gratuité des transports aux enfants en bas âge et aux personnes âgées, 17 ans après la mise en place du service. En effet, même si les chiffres des usagers de bus et de trains avaient littéralement explosé, le trafic des véhicules particuliers n'avait pas baissé pour autant. Car le navetteur classique accorde plus d'importance au temps qu'aux frais.

Les frais se maintiennent

Le financement ne serait pas aussi considérable qu'il n'y paraît, surtout au sein de villes moyennes étant donné que les transports publics ne rentrent quasiment jamais dans leurs frais et bénéficient toujours de subventions. Par conséquent, la gratuité des transports publics ne coûterait chaque année que 30 millions d'euros de plus à l'État luxembourgeois.

Néanmoins, Francesco Viti voit d'un bon œil toute tentative de relancer l'utilisation des transports en commun, mais recommande la mise en place d'une stratégie globale en parallèle. Selon lui, les transports publics devraient faire partie d'un ensemble de moyens durables qui opèrent en commun pour concurrencer véritablement la voiture. Pour y parvenir, il ne serait pas nécessaire de les rendre gratuits, les citoyens étant, d'après lui, disposés à payer en échange d'un système qui fonctionne. Il souligne: «Un système plus efficace et plus fiable est plus important que le prix».

(Dustin Mertes/L'essentiel)