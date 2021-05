Les conversions en ligne de Dylan font polémique

ENQUÊTE | Pendant le ramadan, l’ex-candidat de «Koh-Lanta», Dylan Thiry, 26 ans, organise chaque soir sur Instagram des directs avec un ancien imam au cours desquels des invités se convertissent à l’islam ➡️ https://t.co/kmfcwURAPo pic.twitter.com/fRW8HF4dcY — Le Parisien (@le_Parisien) May 9, 2021

Tout est parti d'un article du «Parisien» publié ce dimanche. Intitulé «Téléréalité et conversions à l’islam en ligne : l’étonnant parcours de Dylan Thiry, ex-candidat de Koh-Lanta», le texte raconte comment le Luxembourgeois met en place des sessions de conversions à la religion musulmane. Le tout sur Instagram, avec l'aide d'Abed Al Abidi, ancien imam de Cannes et ami du célèbre candidat de téléréalité.

D'après l'article, une trentaine de conversions ont déjà été réalisées. La plupart de ces conversions concernent des jeunes filles via un système bien rodé. Profitant de sa notoriété, Dylan les invite à participer au live. S'ensuit une discussion sur les motivations de la personne, son parcours, puis sur la religion et les règles à observer pour un croyant. Quinze minutes plus tard, l'imam prononce la shahada. C'est la profession de foi, qui acte la conversion à l'islam.

«Un musulman peut avoir une Lamborghini»

Un procédé qui a suscité de nombreux commentaires, aussi bien dans les médias français que sur les réseaux sociaux. Accusé de prosélytisme, Dylan est sous le feu des critiques. Mais pas seulement des défenseurs de la laïcité. Des musulmans lui reprochent son train de vie, son matérialisme et ses activités d'influenceur jugées malsaines. «Un musulman peut avoir les yeux bleus, les cheveux blonds, aimer le luxe et avoir une Lamborghini», répond le Luxembourgeois, qui met en avant sa foi depuis de nombreuses années.

En plein ramadan, Dylan multiplie les messages pacifiques en lien avec sa religion. Mais il se veut également dans l'action. Expatrié à Dubaï, le candidat de «La Villa des Cœurs Brisés 6» s'est déplacé au Sénégal pour équiper un village en eau potable.

HELP ‼️

Je suis actuellement dans le village de Bondji Waly à côté de Bakel.

6400 personnes vivent sans eau

Partager l’information à fond pour que l’état ou le maire face quelque chose ! ???????? pic.twitter.com/FIYYjk2FCb — Dylan Thiry (@DylanThiry_) May 5, 2021

Une action humanitaire saluée par des fans, qui ont volé à son secours sur les réseaux sociaux. Qu'il soit à Luxembourg-Ville, à Dubaï ou à Dakar, Dylan Thiry n'a pas fini de faire parler...

Vous pouvez critiquer dylan thiry pour tout ce qu'il a fait mais actuellement il se démène de fou malade pour le Sénégal ! C'est super ! — élodie (@elhtlt) May 8, 2021

Au plus je vois @DylanThiry_ dans la #lvdcb6 au plus je l'aime, et au plus je le vois dans la vraie vie, au travers de ses stories, au plus je le respecte. Il n'est pas que beau physiquement, il l'est aussi intérieurement. Il a un cœur, pour moi, qui le rend juste magnifique. — Dolores Salvatore (@DoloreSalvatore) May 7, 2021

