Le prix du diesel repart à la hausse au Luxembourg

Six jours seulement après la baisse substantielle de prix du litre de diesel (plus de huit centimes), le mouvement inverse s'opère déjà. Le litre de diesel sera en effet vendu 2,6 centimes plus cher à compter de ce jeudi, dans toutes les stations-services du Grand-Duché. Son nouveau tarif (1,338 euro/l) sera proche de celui qu'il avait au début du mois d'octobre.

Aucun changement n'interviendra en revanche jeudi pour l'essence. Le sans plomb 95 continuera de s'afficher à 1,364 euro/litre et le sans plomb 98 à 1,443 euro/litre.

(pp/L'essentiel)