«"Ramener la Coupe à la maison", c'est mon titre»

La chanson choisie par Steven Da Costa

Vegedream - «Ramenez la Coupe à la maison» (2018)



«C'est le titre qui me va le mieux pour le moment», souligne en rigolant Steven Da Costa. «Et 20 ans après, en plus...».

Originaire de Mont-Saint-Martin en France, à quelques kilomètres du Luxembourg, Steven Da Costa est devenu le 10 novembre 2018, à Madrid, champion du monde de karaté. Il a répondu, quelques jours plus tard, aux questions de Jean-Luc Bertrand, dans la séquence «Speed Dating», diffusée tous les jours sur L'essentiel Radio. «Premier champion du monde français de tous les temps en karaté à 21 ans, ça le fait, je suis encore sur mon nuage», a-t-il affirmé d'emblée. «L'objectif, c'est les Jeux olympiques de Tokyo en 2020. La route est encore longue, mais c'est presque demain».

«Jamais de la vie, je ne ferai de la télé-réalité», a indiqué Steven Da Costa, «car, je ne regarde même pas et puis ce n'est même pas quelque chose qui m'attire. Parfois, je suis un peu fou et il m'arrive toujours des petits trucs. Quand j'étais jeune avec un ami, au Brésil, on s'est retrouvé dans un ascenseur et on a commencé à chambrer un peu un roux et on s'est alors rendu compte qu'il parlait français... c'était moyen».

(fl/L'essentiel)