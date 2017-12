La neige a provoqué quelques accidents

La neige a particulièrement perturbé la circulation vendredi soir. Il valait mieux laisser la voiture dans le garage ou sur le parking, pour ceux qui n'étaient pas obligés de se déplacer. La police grand-ducale a répertorié une vingtaine d'accidents vendredi soir mais heureusement, aucun n'était grave pour les personnes impliquées.

Les secouristes ont tout de même signalé un blessé léger lors d'un accident survenu vers 20h30 entre Mersch et Colmar-Berg. L'automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule et a terminé dans le ravin. Deux autres conducteurs se sont retrouvés en mauvaise posture à Dommeldange et à Junglinster dans la soirée. Les routes glissantes ont également gêné les conducteurs de bus. L'un d'eux est resté bloqué sur le côté entre Leudelange et Pontpierre, avant que la dépanneuse intervienne.

Les chaussées glissantes ont provoqué des accidents sur l'A7 près du tunnel Grouft, sur la N7 au rond-point Schinker, à Mamer, ou encore sur la N17 entre Ettelbruck et Pommerloch. Entre Bertrange et Dippach, une voiture a percuté un arbre. Sur l'A3, un automobiliste accidenté a dû payer une amende car son véhicule était équipé de pneus été, tandis qu'une autre a été verbalisée car elle avait bu un peu trop d'alcool. De nombreux autres ont perturbé la circulation et provoqué des ralentissements. Heureusement, la circulation est beaucoup plus aisée samedi matin, les températures plus élevées ayant fait fondre la neige.

(jg/L'essentiel)