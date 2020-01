«J'ai été maltraitée», accuse Désirée Nosbusch

L'actrice luxembourgeoise Désirée Nosbusch a soulevé des allégations d'abus contre son ancien compagnon et manager allemand, Georg Bossert. Dans une interview en podcast avec le magazine Donna, la native d'Esch-sur-Alzette a affirmé que le temps passé avec lui, de 1983 à 1990, était un cauchemar.

«Ce n'était pas seulement le cauchemar de mes parents, c'était aussi mon cauchemar. Il n'était pas celui que le monde extérieur croyait connaître. Ce n'était pas une relation dans laquelle deux personnes ont décidé d'être ensemble, différence d'âge ou non. J'étais piégée. J'étais réprimée. J'étais maltraitée», a confessé l'artiste de 55 ans.

À l'époque, elle n'était tout simplement pas assez forte pour se défendre contre Bosser. «Je n'étais pas assez forte pour m'en libérer. Parce que, peut-être, je viens d'un foyer ou d'un monde où les plus âgés et les plus grands ont toujours raison. J'étais une victime», a poursuivi l'actrice. Désirée Nosbusch a appris à vivre avec cette expérience lors d'une thérapie. Georg Bossert, lui, a été poignardé à mort par son fils de 23 ans en 1995. Il avait alors 56 ans.

