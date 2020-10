Un gynécologue «boucher» au Luxembourg?

Le Docteur F. a «brisé» la vie de Véronique en mai 2018, rapportent ce week-end, nos confrères du Monde: la quinquagénaire devait subir une hystéroscopie à l'hôpital de Montélimar (sud de la France), un examen visant à cautériser un fibrome, une tumeur bénigne sur l'utérus. Une intervention plutôt banale sur le papier: elle devait rester hospitalisée deux heures avant de rentrer chez elle. Au lieu de cela, Véronique a frôlé la mort et a été admise dans un état critique à l'hôpital Edouard Herriot de Lyon, où elle est restée un mois et demi.

La faute à un chirurgien qu'elle et son mari nomment le «boucher». «Il m'a perforé l'utérus» confiait-elle déjà en 2018 aux médias français. «Ce qui est encore plus incroyable, c'est d'aller au delà de l'utérus. Il m'a sectionné l'artère qui passe au niveau de la jambe. Quand on a une artère perforée, on se vide de son sang et on meurt. C'est ce qui était en train de m'arriver», raconte celle qui est aujourd'hui «lourdement handicapée» et vit un cauchemar au quotidien. Elle n'a plus de paroi abdominale et doit porter une ceinture pour tenir son ventre. Elle est également contrainte de porter une sonde urinaire et tout son corps est aujourd'hui meurtri par ce qu'elle définit comme «un acte de torture».

Enregistré au Luxembourg

Le couple a porté plainte pour «blessures involontaires avec une incapacité totale de travail supérieure à trois mois» et le médecin en question, un gynécologue allemand, a été placé sous contrôle judiciaire. Une juge d’instruction de Valence, chargée de l'affaire, doit se prononcer ces prochains jours sur son renvoi devant le tribunal correctionnel. Le gynécologue a été suspendu partiellement pendant un an par le conseil départemental de l’Ordre des médecins du Bas-Rhin (dont il dépendait à l'époque des faits): il ne pouvait plus réaliser d'opérations mais pouvait effectuer des consultations.

Il est actuellement enregistré au collège médical du Grand-Duché et fait partie de l'équipe d'un centre de gynécologie à Luxembourg-Ville. Aujourd'hui, en plus de la justice, Véronique et son mari souhaitent qu'il y ait plus de communication entre les pays européens en ce qui concerne «les médecins classés dangereux».

