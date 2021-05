L'A3 coupée entre Gasperich et Bettembourg

Des travaux sur la nouvelle ligne ferroviaire entre Bettembourg et Luxembourg-Ville entraîneront une fermeture de l'A3 le week-end prochain, du vendredi 21 mai vers 20h au lundi 24 mai vers 6h, entre les Croix de Gasperich et Bettembourg, dans les deux sens de circulation. Le trafic sera dévié via les autoroutes A13, A4 et A6.

L'Administration des ponts et chaussées prévient: les travaux préparatifs débuteront quelques heures avant la fermeture de l'autoroute. Des perturbations du trafic sont donc attendues dès la fin d'après-midi.

À noter que l’accès à la station Shell de l’aire de Berchem (dans le sens France-Luxembourg) sera barré dès 18 heures. Dans l'autre sens, la station Aral sera fermée à partir de 20h. L'Administration des ponts et chaussées profitera de cette coupure pour réaliser des travaux d'entretien sur le tracé coupé.

(L'essentiel)