Delhaize rappelle des buches glacées aux fruits

En collaboration avec l’OSQCA (Organisme pour la sécurité et la qualité de la chaîne alimentaire), l'enseigne de supermarché Delhaize a décidé de retirer du marché ses bûches sorbet mangue, fruit de la passion et fraise et de les rappeler auprès des consommateurs en raison d’une teneur trop élevée en résidus d’un produit phytopharmaceutique (oxyde d'éthylène) dans un additif alimentaire.

L'enseigne a déjà retiré des rayons le produit concerné et renforcé les contrôles vis-à-vis du produit et du fournisseur. Il est également demandé aux clients qui ont acheté ce produit de ne pas le consommer. Les clients qui rapporteront le produit au point de vente où ils l'ont acheté seront remboursés.

Delhaize précise par ailleurs qu'il effectue chaque jour des centaines de contrôles de qualité en interne afin de garantir à tout moment la qualité et la sécurité alimentaire de ses produits.

(L'essentiel)