«Au Luxembourg, vous ne baissez pas les bras»

L’essentiel: Comment allez-vous?

Cali: Ça va bien, je reviens de Roumanie avant de jouer au Luxembourg. J’y étais déjà allé il y a deux ans. Ce sont des centres culturels français qui organisent ces tournées. J’ai pu ainsi jouer en Algérie, en Chine, à Hong-Kong. Nous avons été très bien accueillis. On sent que ça reprend, c’est bien. Puis je partirai en Sibérie pour tourner un film.

Vous êtes tête d’affiche de la Fête de la musique à Dudelange.

Ce sera la première date depuis très longtemps avec le groupe. Mon dernier album sera à l’honneur avec le groupe que j’ai formé. Il y a un jeune pianiste que je connais bien, et deux jeunes musiciens qui viennent du post-rock, un guitariste incroyable qui joue avec accordage particulier et un batteur fou qui fabrique lui-même ses batteries. Ils ont la pureté de la jeunesse, c’est moi qui dois les suivre. Ça me donne envie de faire des choses, de me remuer.

Connaissez-vous le Luxembourg?

Oui, j’ai la chance d’être ami avec des gens au Luxembourg qui aiment la culture, qui mènent un vrai combat. Et vous n’avez jamais baissé les bras, même quand tout était fermé en France. Je suis venu à Dudelange réciter des poèmes et chanter quelques chansons devant une centaine de personnes.

Comment avez-vous traversé ces derniers mois?

J’ai fait une vraie grosse dépression lors du premier confinement. Je joue et j’enregistre beaucoup depuis des années, mon disque est sorti en même temps que le confinement. Un tourbillon m’a entraîné vers le bas, puis on a joué un peu durant l’été. On a encore joué un peu en novembre, avant que tout ne s’arrête. Là, nous avons été considérés comme non essentiels, relégués au rang de rien du tout et ça a été très difficile pour tout le monde. Mais on relève la tête, j’écris beaucoup, j’ai un roman qui arrivera en novembre. Je continue, je regarde mes enfants et je me dis qu’il ne faut pas laisser tomber. C’est leur avenir qui est en jeu, j’espère qu’ils feront mieux que nous.

La chanson «Mon fils ma vie» abordait cette douleur d’être loin des siens, notamment en tournée. Avez-vous pu mettre la période à profit?

Les miens sont toujours là, je suis présent et fais beaucoup d’allers-retours. Mais si on m’enlève ma vie d’artiste, je me jette par la fenêtre. La chanson parle aussi de ça, mais ce n’est pas une question, je suis obligé de faire ça, en étant tiraillé. Je connais le Luxembourg, j’adore venir y jouer, comme à l’Atelier, une salle très rock, ou à Dudelange. Et vous faites une Fête de la musique, je dis bravo.

Votre neuvième album «Cavale» est sorti pile lors du premier confinement.

L’album a eu une existence, bien sûr, mais pas celle qu’il aurait dû avoir. Mais on va rattraper ça, on a des dates qui arrivent. J’espère qu’on va pouvoir chanter cet album qui me tient à cœur et dont je suis fier. On a besoin de musique mais les gens ont besoin de vibrations, de crier, de hurler, de respirer. On peut faire ce que l’on veut sur le Net, ça ne remplacera jamais le live.

Des dates sont-elles prévues?

Les gros festivals ont baissé le drapeau, c’était compliqué. Beaucoup sont reportés ou s’adaptent en petite jauge. Mais nous ferons une vingtaine de dates normalement. Il faudra voir à l’automne. Et nous sommes en train de travailler sur les nouvelles dates de la tournée, jusqu’en février 2022.

Cali, ce jeudi soir, 20h, à la Fête de la musique, à Dudelange, concert complet.

(Recueilli par Cédric Botzung/L'essentiel)