Les colis arrivent parfois en retard au Luxembourg

Dans quelle mesure le Luxembourg est-il préparé aux achats en ligne? Bien que la plupart des résidents soient actifs sur Internet et qu'il existe un grand nombre de serveurs sécurisés, les colis ne sont manifestement pas toujours livrés dans les délais chez le client. Dans le classement des achats en ligne de l'Organisation des Nations Unies pour le commerce et le développement (CNUCED), le Luxembourg passe de la première à la 19e place entre 2017 et 2018.

Il en va de même pour l'Allemagne où les clients reçoivent souvent leur commande en retard (voire pas du tout). Dans ce même classement, le pays voisin est donc passé de la 9e à la 16e place. La France (de 20 à 23) et la Belgique (de 22 à 28) reculent également. L'étude évalue la rapidité avec laquelle la marchandise est livrée ainsi que la prévisibilité de la date de livraison. Ces données sont basées sur les statistiques de l'Union postale universelle (UPU) dont le Luxembourg est membre. Sont également pris en compte le taux d'accès à Internet et la densité des serveurs sécurisés.

Les Pays-Bas ont été les plus performants, détrônant ainsi le Luxembourg. Selon le rapport de l'ONU, les Pays-Bas sont le pays où les achats en ligne se déroulent de la façon la plus optimale. Par conséquent, le nombre d'acheteurs en ligne est élevé: 76% des plus de 15 ans pratiquent le shopping en ligne, un chiffre qui n'est supérieur qu'au Danemark (78%). Derrière les Pays-Bas se trouvent Singapour, la Suisse, la Grande-Bretagne, la Norvège, l'Islande, l'Irlande, la Suède, la Nouvelle-Zélande et le Danemark. Les États-Unis arrivent à la 13e place, la France occupe la 23e place et la Chine est 63e.

(L'essentiel/jt/dpa)