Des chantiers accélérés en faveur de la mobilité

Le gouvernement a revu la planification de onze projets d’infrastructures et de transport, en raccourcissant les délais d’exécution, est-il mentionné dans une annexe au programme de coalition. D’un ordre de priorité 3, avec une réalisation programmée au-delà de l’horizon 2030, neuf passent à une priorité 2, avec un début des travaux prévu entre 2020 et 2030.

Trois projets de lignes de tram sont concernés. Celle sur le boulevard de Merl et celle entre la porte de Hollerich et les boulevards de Merl et de Cessange, dans la capitale. La ligne de tram rapide entre le boulevard de Cessange et Belvaux a elle aussi vu sa programmation avancer. Sur le rail, la mise à double voie du tronçon entre Rodange et la frontière française débutera avant 2030, selon le nouveau planning. Cela sera aussi le cas pour le parking relais Mamer-Capellen, le corridor de transport collectif entre Heienhaff et le parc d’activités Syrdall, ou le raccordement de la zone logistique de Contern au réseau autoroutier.

Deux contournements routiers passent de la priorité 3 à 2, celui de Dippach (E44/N5) et celui de Heinerscheid (E421/N7). Le contournement de la commune de Hosingen, dans le Nord, est l’un des deux projets à voir son ordre de priorité passer de 2 à 1. En effet, le début des travaux a été planifié d’ici 2020. La piste cyclable PC38 (Bascharage/Sanem-Gare et Dippach-Gare/Bertrange) est le second.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)