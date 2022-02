«Retrouvailles inattendues» avec Capitani sur Netflix

«L’essentiel»: Comment vous sentez-vous avant la diffusion de la saison 2 de «Capitani»?

Luc Schiltz, comédien: Je n’ai encore rien vu, donc j’ai hâte. Alors que toi, Thierry, tu l’as vu 100 000 fois.

Thierry Faber, créateur: J’avoue que les affiches dans les arrêts de tram mettent un peu la pression. Heureusement, on n’y a pas trop pensé avant.

L: C’est vrai que pendant le tournage, on était dans le travail, sans pression.

Le tournage s’est-il bien passé?

T: Franchement, très bien, étant donné les circonstances. Nous avons largement été épargnés par le Covid. Sur un tournage, mille choses peuvent arriver et là, le timing a été respecté.

Le contexte de l’intrigue est différent, avec le passage du village luxembourgeois au côté urbain. Était-ce une volonté de montrer les différentes facettes du pays?

T: Oui, clairement. À l’époque de la première saison, je n’envisageais pas du tout une suite, donc je ne l’avais pas écrite avec assez d’éléments qui m’auraient permis de la poursuivre. Pour moi, elle était racontée. Je ne voulais pas ramener artificiellement d’autres personnages.

Il était clair que le héros, Capitani, ne pouvait continuer comme policier à la fin de la saison 1. L’idée était alors de se placer quelques années plus tard, et d’aller voir ailleurs. Toujours au Luxembourg, pour montrer le pays aux gens qui y vivent, mais avec un angle complètement différent.

Comment avez-vous lié cette deuxième saison à la première?

T: J’en avais discuté avec les producteurs. On est allés chercher à quoi se raccrocher dans l’histoire et c’est venu assez vite. J’ai toujours eu en tête une histoire liée au milieu de la prostitution, et j’ai assemblé les deux.

Est-ce toujours un travail d’équipe?

T: Oui, je travaille toujours avec les mêmes personnes. Dans un premier temps, c’est moi qui développe l’histoire et l’écris comme un livre, en découpant par épisodes. Et dans une seconde phase, les deux autres auteurs, Eric Lamhene et Christophe Wagner, qui réalise la série, aident à écrire les scénarios.

Il n’y a d’ailleurs qu’un seul réalisateur, Christophe Wagner.

T: Oui, je le connais depuis trente ans. Il travaille depuis avec Samsa Film, la maison de production. Ça n’aurait pas été possible si on avait eu une quinzaine d’épisodes. Déjà là, il a dû assurer 60 jours de tournage, c’est la limite.



L: Aux États-Unis, ils tournent un épisode après l’autre. Ils ont les moyens de diviser les décors, ce que nous n’avons pas. On a dû tourner lieu par lieu, décor par décor, ça aurait été très compliqué.

Plusieurs langues se croisent dans cette saison 2. Qu’est-ce que cela a changé?

L: Dans l’histoire, ça ouvre la dimension par rapport au petit village luxo-luxembourgeois. Et le lieu, la gare, se prête en particulier à ça, les langues y fusent dans tous les sens. Ça a aussi permis de rencontrer des collègues de l’étranger, et les langues, c’est vraiment ce qui caractérise le Luxembourg. Ça avait sa place.

Le succès à l’international de la série est assez rare ici. Comment l’avez-vous accueilli?

T: Je m’en souviens assez bien car c’était il y a pile un an. Nous étions alors à un mois du tournage de la saison 2. C’est parti comme une fusée, au bout de trois jours, nous étions dans les trois premiers dans certains grands pays, comme l’Argentine. On ne comprenait pas, on était entre euphorie et incompréhension. Et puis à un moment, on lâche et on profite.

À quel point l’étiquette Netflix a changé la donne pour vous?

L: Je ne comprends toujours pas très bien. Je me souviens du moment, pendant le confinement, où Samsa m’a prévenu que Netflix avait racheté la série. En voyant les chiffres, les réactions, le fait d’être reconnu dans la rue, c’est devenu concret. C’est une belle carte de visite, mais ça reste abstrait. On peut fantasmer là-dessus, mais ce n’est pas aussi immédiat.



T: Rien que cela, le fait de pouvoir dire à n’importe qui dans le monde, «je suis scénariste, tu peux voir ça sur Netflix» (rires). Ce n’est pas rien. Mais on ne reçoit pas dix coups de téléphone par jour, ça n’a pas changé ma vie.

La reconnaissance locale, avec les Filmpräis, c’est une belle fierté?

T: Oui, j’avais été récompensé par la passé, au cours de ma première carrière comme monteur.

L: C’est toujours une reconnaissance du milieu, qui met en valeur le travail réalisé, surtout lorsqu’il y a quatre prix décernés. L’arrivée de Netflix est également une reconnaissance de ce travail.

Vous restez très lié au théâtre. Une façon de trouver le bon équilibre?

L: C’est le dilemme de ma vie (rires). Avec «Capitani», c’est renforcé car je prends de plus en plus goût au cinéma et à la télévision, mais je ne pourrai jamais de la vie arrêter le théâtre. Le planning n’est pas facile à gérer, mais cela donne un bon équilibre.



T: C’est une chance pour les comédiens luxembourgeois de ne pas être coincé dans un seul tiroir, théâtre ou cinéma. Ce qui est le cas à l’étranger. Les deux facettes se nourrissent l’une de l’autre.

Pouvez-vous nous dévoiler quelque chose à propos de cette deuxième saison?

T: On montre deux épisodes chaque mardi, et la diffusion sur Netflix n’arrivera pas avant trois ou quatre mois. Ce que je peux dire, c’est que Capitani n’est pas seul, il retrouve sa collègue Elsa Ley et les retrouvailles ne seront pas celles attendues. Ce ne sera plus le duo magique qui enquête pendant douze épisodes, ce sera très différent.

(Recueilli par Cédric Botzung/L'essentiel)