Un drôle «d'accès» au ministère de l'Éducation

Que celui qui n'a jamais fauté jette la première pierre... Personne n'est à l'abri d'une faute d'orthographe, mais forcément, quand elle s'affiche en grand et en gras au pied du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, le retentissement est forcément plus important. Même au Luxembourg où, certes, le français n'est pas forcément la langue maternelle de tout le monde, mais tout de même une langue officielle au niveau de la législation, de l'administration et de la justice.

«Que les choses soient claires», prévient le Mobile Reporter qui nous a envoyé cette photo, ce jeudi matin. «Je ne me suis jamais moqué des fautes de français des Luxembourgeois, car en tant que francophone, je ferai certainement encore plus de fautes en luxembourgeois. Mais là, où cela me fait doucement rire, ici en l'occurrence, c'est de voir cette affiche devant le ministère de l'Éducation nationale...».

«Le français est une des trois langues nationales»

Et notre Mobile Reporter d'insister: «Cette belle faute "accees" au lieu d'"accès" pour signifier la possibilité d'atteindre un lieu) témoigne, selon moi, d'un recul de la francophonie au Grand-Duché», regrette-t-il. «Cela fait quinze ans que je suis installé au Luxembourg et je remarque que les plus de 50 ans maîtrisent beaucoup mieux le français que les plus de 20 ans qui sont probablement plus intéressés par la culture anglo-saxonne».

«J'ai toujours un peu de mal quand je vois la jeune génération luxembourgeoise avoir du mal avec le français, alors que cela reste tout de même une des trois langues nationales avec le luxembourgeois et l'allemand», conclut notre Mobile Reporter, qui exerce ses fonctions dans le milieu juridique et qui a pris cette photo, rue Aldringen, au centre de Luxembourg.

