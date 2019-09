Les vendanges ont débuté sur les coteaux de Moselle

Les vendanges ont débuté pour beaucoup de domaines des coteaux de Moselle, comme celui de Henri Ruppert à Schengen. «On aurait pu débuter les vendanges plus tôt, autour du 10 parce que les raisins étaient mûrs. Là, on est limite trop tard pour le crémant par exemple. Mais, avant, on a dû faire de la mise en bouteille fin de semaine dernière et début de cette semaine», explique Henri Ruppert, le propriétaire du domaine.

C’est dans une ambiance détendue et bon enfant que les vendangeurs remplissent à la main des petites bassines pour éviter d’acculer trop de raisin et de faire du jus. La majorité d’entre eux sont retraités et des habitués des vendanges, certains sont même amis. «Ce qui est bien au Luxembourg c’est qu’on n’a pas a se baisser trop bas pour cueillir les raisins et en plus il fait beau. C’est parfait!», lance l’un d’entre d’eux, originaire de Yutz en France.

Le vin sera très bon

L’équipe a commencé par récolter le pinot noir. «On doit faire une pré-sélection parce qu’on a eu des dégâts par les brûlures au mois d’août. Il faut enlever les raisins qui ont brûlé pour avoir à la fin une très bonne qualité pour faire du vin rouge», précise Henri Ruppert. Avec les dégâts du gel et des brûlures, il s’attend à une récolte de 50 à 60% moindre par rapport à une année normale. «En moyenne, on produit environ 1 000 hectolitres. Cette année, on devrait être aux environs de 600 hectolitres», complète le vigneron.

En termes de qualité, M.Ruppert estime que le vin sera très bon. Avec les fortes chaleurs l'été, les champignons n’ont pas pu se développer et les raisins sont sains.

(Marion Mellinger/L'essentiel)