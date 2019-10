«Apporter des réponses aux enjeux climatiques»

Face à une nouvelle génération d’élèves qui se mobilisent dans la rue pour le climat, armer leurs professeurs avec des outils qui leur apporteront, en classe, plusieurs pistes de réflexion, est désormais devenu indispensable. «Avec les acteurs de terrain, les ONG et les institutions, on a donc décidé d’organiser la première foire dédiée à l’éducation au développement durable», a souligné Marie-Paule Kremer, conseillère de direction au ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement durable.

Des responsables de cinq centres nature et forêt, où les élèves peuvent être sensibilisés tout au long de l’année, des fournisseurs scolaires de matériel de bureau écologique, des producteurs locaux de fruits et légumes, et de nombreuses écoles, entre autres, ils se sont tous donnés rendez-vous mardi, au Forum Campus Geesseknäppchen, à Luxembourg-Ville.

Rendez-vous en janvier 2021

«43 exposants ont montré, tout au long de la journée ce qu’ils proposaient comme activités», s’est félicitée Marie-Paule Kremer. «Des expositions et des activités pédagogiques étaient proposées pour les enfants et les jeunes. Les 17 thématiques du développement durable sont très larges et elles vont de l’éradication de la pauvreté, à la lutte contre le changement climatique en passant par l’égalité entre les sexes».

Fort de ce premier succès, cette foire devrait revenir en janvier 2021 et se décline d’ores et déjà sur Internet sur bne.lu/tipps.

(L'essentiel/Frédéric Lambert)