Les patients décortiquent leurs factures médicales

«À quel acte médical correspond le code sur ma facture?», est une question de plus en plus récurrente que nous posent les patients", soulignait ce matin, Michèle Wennmacher, chargée de direction au sein de la Patiente Vertriedung, lors de la présentation du rapport 2018 de l'association qui protège les patients.

En 2018, l'ASBL a reçu 924 appels concernant des plaintes et demandes d'informations, contre 885 en 2017. Suite à cela, 142 entrevues ont été réalisées (135 en 2017). L'ASBL a également reçu 135 demandes par mail (153 en 2017). 138 suivis à moyen et long terme ont été réalisés et donné lieu à l'établissement d'un dossier (133 en 2017).

«Revoir la prise en charge des actes de dentistes»

Parmi ces contacts, la Patiente Vertriedung a constaté une augmentation des demandes d'explication par rapport aux détails de facturation, de remboursement et de prise en charge. «L'attitude des patients envers le secteur médical est en train de changer, note Michèle Wennmacher. Ils désirent être informés et avoir une relation d'égalité avec leur médecin».

Une facture qui les chiffonne particulièrement est celle de leur dentiste. «Les patients ne comprennent pas pourquoi ils payent plus cher de leur poche des soins dentaires que d'autres opérations plus lourdes. Ces factures parfois exorbitantes sont dues à une nomenclature qui n'est plus adaptée aux besoins actuels, explique Michèle Wennmacher. La plupart des enfants ont par exemple besoin d'un appareil dentaire. Il faut absolument revoir la prise en charge des actes de dentiste».

(Séverine Goffin/L'essentiel)