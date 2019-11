Les lanceurs d'alerte seront protégés

La directive sur la protection des lanceurs d'alerte couvre les personnes ayant le statut de travailleur, les travailleurs indépendants, les actionnaires et les administrateurs, les fournisseurs, les bénévoles et les stagiaires, mais également les auteurs de signalement d'informations obtenues dans le cadre d'une relation de travail ayant pris fin, les auteurs de signalement dont la relation de travail n'a pas encore commencé et les personnes aidant un auteur de signalement, a expliqué la ministre de la Justice, Sam Tanson.

Parmi les garanties que les États membres doivent mettre en place, se trouve l'obligation de veiller à ce que les entités juridiques publiques et privées établissent des canaux et des procédures de signalement interne à l'entreprise. Cette obligation vaut pour les entreprises de plus de 50 employés et les villes d'au moins 10 000 habitants. Les États doivent ériger en parallèle des canaux de signalement externe «indépendants et autonomes».

La divulgation publique possible pour des «motifs raisonnables»

Afin de pouvoir bénéficier de la protection, les lanceurs d'alerte doivent signaler les informations obtenues dans un contexte professionnel à l'un de ces deux canaux. S'il est vrai qu'ils sont encouragés, pour des raisons d'efficacité, à utiliser en premier lieu les canaux internes, ils ne perdent pas le bénéfice de la protection, s'ils décident de recourir directement à un canal externe. Au cas où les canaux de signalement s'avéraient défaillants, le lanceur d'alerte pourra procéder par divulgation publique. Cette restriction est commandée par la nécessité de protéger les organisations concernées de signalements malveillants. La divulgation publique est encore directement ouverte au lanceur d'alerte qui a des «motifs raisonnables» de penser que la violation présente un «danger imminent ou manifeste pour l'intérêt public».

La directive, poursuit la ministre de la Justice, met en œuvre les recommandations du Conseil de l'Europe et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Le programme gouvernemental prévoit dans ce contexte que: «La législation nationale couvrira le champ d'application défini par la jurisprudence nationale en la matière ainsi que par celle de la Cour européenne des droits de l'homme». Alors que la directive définit les secteurs spécifiques pour lesquels elle s'applique, le Gouvernement luxembourgeois compte étendre le champ d'application à l'ensemble du droit national. La directive entrera en vigueur le 15 novembre prochain. À partir de cette date, les États membres auront deux ans pour la transposer.

(mau/L'essentiel)