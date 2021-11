Washington déconseille d'aller au Luxembourg

Le département d'État à Washington met en garde les citoyens américains contre les voyages au Grand-Duché en raison du nombre élevé de cas de Covid. «Ne vous rendez pas au Luxembourg», indique le ministère, dans son avis aux voyageurs, publié lundi.

Le nouvel avis concernant le Grand-Duché est de niveau quatre - il s'agit du niveau le plus élevé, qui équivaut à un avertissement sévère. Le département d'État a publié un avertissement de voyage similaire pour l'Allemagne, le Danemark, l'Autriche et la Suisse.

Les frontières américaines longtemps fermées

À l'inverse, l'Allemagne, par exemple, n'avait retiré les États-Unis de la liste des zones à haut risque de Covid qu'à la mi-novembre. Les prescriptions de quarantaine pour les voyageurs revenant des États-Unis ont ainsi été supprimées. Début novembre, les États-Unis avaient ouvert leurs frontières aux citoyens étrangers vaccinés, après un an et demi d'interdiction d'entrée généralisée.

D'autres pays européens gravement touchés par la pandémie ont également été placés au niveau d'alerte quatre, notamment la Belgique, la Croatie, la Hongrie, l'Autriche et les Pays-Bas. Pour la France et l'Italie, c'est le niveau trois qui est en vigueur, invitant les voyageurs à reconsidérer leurs projets de voyage. Avant la pandémie, le niveau le plus élevé d'alerte aux voyageurs était généralement réservé aux pays en crise ou en conflit, comme l'Afghanistan et l'Irak.

(L'essentiel/afp/dpa/sw)