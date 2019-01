Il regarde une vidéo alors qu'il conduit son bus

Le nombre d'accidents graves liés à l'utilisation de téléphones portables au volant est toujours plus élevé et le problème peut exister dans les transports publics aussi. Une société de transport luxembourgeoise en a fait l'amère expérience et a immédiatement réagi.

Lundi, à proximité de Troisvierges, dans le nord du Luxembourg, un passager a pris en flagrant délit un chauffeur de bus en train de regarder une vidéo sur son téléphone portable et ce, alors qu'il conduisait. «Il y a quelques semaines, j'étais déjà à bord de son bus. J'ai remarqué qu'il n'arrêtait pas de donner des coups de volant. En me rendant vers l'avant du bus, j'ai constaté qu'il jouait avec son portable», raconte le témoin à L'essentiel. Lorsque la même scène s'est reproduite, ce dernier a décidé de filmer le chauffeur de bus en action et de publier la vidéo sur Facebook, où elle a été vue près d'une centaine de fois.

«Nous envisageons des poursuites judiciaires»

Interrogée par L'essentiel, une porte-parole de la société de transport Autobus Stephany explique: «Il va sans dire que c'est inadmissible. Nous avons d'ores et déjà interdit au chauffeur de conduire et examinons actuellement la possibilité d'entamer des poursuites judiciaires contre lui».

La police grand-ducale n'a pas été en mesure de confirmer si de telles infractions étaient fréquentes, car leurs statistiques ne font pas la distinction entre conducteurs automobiles et chauffeurs de bus. Une chose est sûre: quiconque se fait prendre en train d'utiliser un écran allumé qui n'est pas intégré au véhicule ou ne constitue pas une aide à la conduite, se verra infliger une amende de 145 euros, quel que soit le véhicule conduit. D'autres sanctions peuvent s'ajouter en cas de poursuites judiciaires.

(Sebastian Weisbrodt/L'essentiel)