L’indexation des salaires a dopé certains prix

Au mois d’août, l’indice des prix à la consommation a progressé de 1,6% par rapport à août 2017 et de 1,4% par rapport à juillet, à cause de la conjugaison de deux phénomènes.

D’abord en raison de la fin des soldes d’été: les prix des articles d’habillement et des chaussures ont naturellement augmenté de 16,5% en août par rapport à juillet. L’indexation des salaires au 1er août a également contribué à booster les prix des services (+0,6%): les services médicaux et dentaires sont ainsi plus chers (respectivement +2,5% et +2,6%) et les tarifs ont également progressé dans les maisons de retraite et de soins (+1,6%), les salons de coiffure (+0,3%) ou dans les secteurs de l’entretien et la réparation du logement (+0,75%) et des véhicules automobiles (+0,6%).

Alimentation plus chère

Les prix des pétroliers ont également continué leur progression (+0,2%) entamée en avril: +1% pour l’essence, +0,2% pour le mazout de chauffage tandis que le diesel coûtait un peu moins cher en août (-0,4%). Comparés au mois d’août 2017, les prix de l’or noir étaient supérieurs de 14,7%.

Dans l’alimentation, les hausses de prix des fruits frais, des graisses et des huiles sont compensées par les baisses de prix du poisson frais, du café et du thé. Les prix restent supérieurs de 2,3% à ceux enregistrés en août 2017.

À noter que du côté des baisses, la gratuité des manuels scolaires obligatoires pour les élèves de l’enseignement secondaire influence évidemment les prix des livres éducatifs (-93%).

(mc/L'essentiel)