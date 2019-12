Vers une baisse des ventes de véhicules de société?

Sur le fond, la House of Automobile (HOA), qui regroupe les professionnels du secteur automobile du pays, ne voit pas d’un mauvais œil la nouvelle norme européenne pour le calcul de la consommation et des émissions de CO2 des véhicules, présentée mardi par le gouvernement et effective à compter du 1er mars prochain. Sauf que la version finale mise en avant par le ministre de la Mobilité, François Bausch, ne correspondrait pas complètement à l’accord trouvé en concertation «durant les derniers mois». Pire, certains choix pourraient entraîner «une confusion totale et perturber le marché en 2020».

Le secteur a tenu à réagir ce mercredi, notamment sur un point concernant les véhicules de société. Pour rappel, la nouvelle norme WLTP promet d’informer plus précisément les consommateurs, au risque de mettre en avant des données plus élevées en termes de carburant et de pollution. «Un même véhicule subira donc un traitement fiscal différent» selon sa date d’immatriculation, avant ou après le 1er mars 2020, regrette la HOA. Concrètement, un véhicule diesel qui affichait des émissions de CO2 de 120 g/km avec l’ancienne norme, en affichera désormais 154 avec la norme WLTP. Conséquence? Sa taxe de circulation passera de 86 à 166 euros et, dans le cas d’un véhicule de société, l’avantage en nature sera taxé à 1,8% et non plus à 1,5%.

«Aucun autre pays européen n’a choisi de procéder de la sorte»

La House of automobile regrette le manque de transition puisque tous les véhicules de société commandés à partir du 1er janvier 2020 changeront de régime fiscal en 2021. Seule 2020 fera exception, ce qui aura des conséquences sur le salaire de ceux concernés par l’avantage en nature, sur le budget des sociétés et sur l’économie du secteur automobile. «Les véhicules de société représentent 47% des immatriculations, dont la moitié concernent des travailleurs frontaliers. Face à la nouvelle fiscalité et la baisse des avantages, c’est un chiffre d’affaires important qui pourrait quitter le Luxembourg», prévient Gerry Wagner.

Le taux de renouvellement dynamique du parc automobile des sociétés joue également un rôle positif sur l’environnement et la réduction des émissions de CO2. Bénéfice qui pourrait disparaître avec les craintes et la baisse des investissements dans la filière automobile, au profit de véhicules d’occasion plus anciens et plus polluants. «Aucun autre pays européen n’a choisi de procéder de la sorte», estime la HOA, qui réclame une concertation et l’application des mesures sur les véhicules de société au 1er janvier 2021. Histoire de voir comment réagira le marché et favoriser l’entrée de motorisations alternatives.

(Nicolas Chauty/L'essentiel)