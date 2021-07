«Les anciens comparaient ça à la guerre»

Des maisons dévastées, des villages isolés, des bouts de nuit sur des lits de camp dans les garages du circuit du Nürburgring, temple de la F1 transformé en centre de secours. Cette mission, ils ne l'oublieront pas. En trois équipes, une soixantaine de Luxembourgeois, pompiers et infirmiers du Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) et agents de la Croix- Rouge sont partis apporter leur aide en Allemagne dans des zones terrassées par les crues. Le dernier groupe est rentré samedi.

L'officier Ben Baus encadrait la première équipe arrivée sur place, près de Bonn, le vendredi 16 juillet dans un décor d'apocalypse. «À peine arrivés vers 22 h nous avons reçu la première mission, évacuer un hôpital à Ahrweiler. Il n'y avait plus de courant ni d'électricité, dit-il. Nous avons transporté une vingtaine de patients vers d'autres hôpitaux jusqu'à 4h du matin». Puis le groupe a fait partie des premiers arrivés au Nürbürgring, qui est ensuite devenu le centre des opérations.

«C'était très émouvant»

À 5h30, le téléphone sonnait à nouveau. «Pour intervenir dans un hall sportif où des personnes âgées avaient été relogées provisoirement et qui était menacé à son tour. C'était très émouvant. Ils étaient dans une grande détresse et comparaient la situation à la guerre», raconte l'ex-instituteur, devenu pompier professionnel il y a trois ans. «Il y a des endroits où on ne voyait rien, où l'eau avait tout détruit. Une violence extrême». Il raconte les ponts arrachés, la boue... l'eau montée jusqu'à 7,50 m, qui n'avait laissé dépasser que les toits.

Les jours suivants, sans répit, il a fallu soutenir les secouristes locaux en rejoignant des villages coupés du monde, sans électricité ni eau courante. «Cela va prendre des mois pour reconnecter certains».

[Auslandsmission] Eng Relève vu 22 Persounen ass haut am spéiden Nomëtte Richtung Nürburgring gefuer fir déi éischt Equipe aus Lëtzebuerg ofzeleisen. Dorënner si Pompjeeën, Infirmier’en an Ambulancier’en. D’Missioun wäert sech ob mannst bis Mëtt nächst Woch verlängeren. pic.twitter.com/FYpEkLpkpu — CGDIS (@CGDISlux) July 18, 2021

[Auslandsmission] ein paar Eindrücke aus der Gegend vom Nürnburgring wo 23 Frauen und Männer aus Luxemburg nach den Überschwemmungen den deutschen Rettungskräften zur Seite stehen pic.twitter.com/4nBTTkzUWG — CGDIS (@CGDISlux) July 17, 2021

