Soleil, chaleur... Juin 2019 est entré dans l'Histoire

En juin dernier, il a fait 19,5°C en moyenne au Luxembourg. Ça ne vous parle peut-être pas, mais c'est 3,6 degrés de plus que la moyenne enregistrée à long terme sur les quarante dernières années environ, et qui est de 15,9°C. Évidemment, la canicule exceptionnelle qui a accompagné la fin du mois pèse beaucoup dans le bilan dressé par MeteoLux: «Il s'agit du 2e mois de juin le plus chaud jamais observé depuis le début des enregistrements en 1947, le record étant détenu par le mois de juin 2003 avec 19,8°C».

Il a fait 34,7 degrés le 26 juin, journée la plus chaude du mois et deuxième journée la plus chaude en juin au Luxembourg depuis 1947. Forcément, le cumul de précipitations est en chute libre, moins 33% par rapport à la moyenne d'un mois de juin depuis 1981. Pour être complet, juin 2019 a compté 302,6 heures d'ensoleillement. C'est appréciable, mais c'est encore loin du record de juin 1976: 334,2 heures de soleil.

«Un réchauffement global doit être analysé à long terme»

Rappelons que la température maximale jamais enregistrée dans l'histoire au Luxembourg reste 37,9 degrés, observée les 8 et 12 août 2003. Le mois le plus chaud jamais observé au Grand-Duché a été le mois de juillet 2006, avec une température moyenne de 23,5°C.

«Il est très probable que de tels phénomènes de chaleur se produiront plus fréquemment à l'avenir, même si un réchauffement global doit être analysé à long terme et pas seulement pendant la période la plus chaude de l'année», indique Jacques Zimmer, de MeteoLux. Selon le prévisionniste, les conditions actuelles sont encore très éloignées de l'année 2003, «où les températures maximales au-dessus de 20°C sont apparues fin mars et n'ont disparu que début octobre».

