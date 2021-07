Qui sont les plus accros aux boissons sucrées?

Seuls 5,7% des résidents buvaient au moins une boisson non-alcoolisée sucrée chaque jour en 2019, selon des chiffres publiés mardi par Eurostat. C’est moins que la moyenne de l’UE (9,1%). Près de 16% des résidents de plus de 15 ans y trempaient les lèvres entre une et trois fois par semaine. Un peu plus de 73% n’en consommaient que de façon occasionnelle (contre 66,1% au niveau européen).

Les Belges sont, de loin, les consommateurs les plus réguliers de ce genre de boisson: ils sont 20,4% à en boire quotidiennement. Viennent ensuite les Maltais (12,4%) et les Allemands (12,1%). Les Français pointent à la 10e place (9,6%). À l’inverse, moins de 3% des Estoniens et des Lituaniens se servent un verre de ce type de boisson.

Globalement, les hommes en sont plus friands: au Luxembourg, ils sont 7% à en consommer quotidiennement contre 4,5% des femmes (près d’un quarts des hommes belges contre 16,3% des femmes). Les jeunes sont, sans surprise, les plus accros: 11,2% des 15-24 ans au Luxembourg (30,3% des jeunes Belges, 19,1% des jeunes Français, 14,3% des jeunes Allemands).

(mc/L'essentiel)