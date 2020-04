L'hommage sensible au personnel soignant du CHL

Des portraits noir & blanc qui montrent toute la détermination et la fierté des personnels soignants du CHL engagés dans la lutte contre le coronavirus. Le Centre hospitalier de Luxembourg (CHL) a publié ce jeudi sur son compte Instagram une série de photos prises ces derniers jours dans plusieurs services de l'hôpital. Derrière l'objectif, Paul Foguenne, qui a été infirmier au service «réanimation» pendant une dizaine d'années, avant de rejoindre la cellule «communication» de l'établissement.

«L'idée, soutenue par la direction, est de rendre hommage à tous ceux qui sont sur le front pour combattre le virus», explique le photographe à L'essentiel. Nous voulons valoriser le travail de nos salariés et montrer que tous les métiers sont importants pour venir à bout de la crise sanitaire que nous traversons». La série de portraits, baptisée «Behind the Mask», nous conduit en «réa» mais aussi aux urgences, à la maternité ou encore au secrétariat.

«Les gens me connaissent bien et me font confiance, ajoute Paul Foguenne. C'est important pour eux de pouvoir montrer à leur famille l'endroit où ils travaillent et les précautions qu'ils prennent pour ne pas contracter la maladie». L'initiative va se poursuivre ces prochains jours pour montrer le quotidien d'autres métiers et aussi alimenter les festivités, prévues en septembre, pour les 200 ans de Nursing et de l’Année du personnel infirmier et des sages-femmes.

(pp/L'essentiel)