Recherche Birgitte désespérément

Am Recycling Center zu Kielen gouf dëse Goldrank found. Et schéngt sech em een Houchzaitsrank ze handelen. Op der... Publiée par Sica sur Mardi 22 janvier 2019

Où est Birgitte? C'est la question que se pose beaucoup de monde au Luxembourg en ce moment. Comme l'a annoncé, mardi, le syndicat intercommunal pour l'hygiène publique du canton de Capellen (Sica) de Kehlen sur sa page Facebook, un anneau en or – manifestement une alliance de mariage – a été retrouvée au centre de recyclage.

Le prénom «Birgitte» est gravé à l'intérieur de l'alliance et on devine la date du «9.12.195?». Alors que certains internautes prennent la nouvelle à la légère («Et ass villeicht froe e lass ze sin de Besetzer» («C'est peut-être le propriétaire qui s'en est débarrassé») ou «Fro mol the lord of the rings...»(Demandez voir au seigneur des anneaux), par exemple), une grande partie de la population locale la prend plus au sérieux. Le message est d'ailleurs en passe de devenir viral. Tout le monde recherche Birgitte – et son mari. Car il est fort probable que ce dernier porte le prénom de son épouse dans son alliance.

Mercredi après-midi, le message sur Facebook avait déjà été partagé près de 760 fois. Pour l'heure, on demeure toujours sans nouvelle de Birgitte.

Pour toute information ou indice à apporter, veuillez contacter info@sica.lu ou composer le numéro suivant: 30 78 381.

(L'essentiel)