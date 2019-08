Les aides de l’État à disposition des sinistrés

Le gouvernement avait évoqué samedi des aides pour les personnes touchées par la tornade de vendredi à Pétange et Bascharage. Ce lundi, il rentre dans le détail. Une demande d’aide sociale peut ainsi être introduite auprès du ministère de la Famille. Elle est destinée au rééquipement de première nécessité d’habitants dont la situation économique est fragile. Les demandes sont à introduire pour le 1er novembre au plus tard. Le formulaire est disponible sur mfamigr.gouvernement.lu.

Le ministère du Logement propose des aides pour certains travaux de rénovation, en fonction de la situation socio-économique et de la taille du logement. Les demandes peuvent être adressées au Service des aides au logement et les formulaires téléchargés guichet.lu. Enfin, les entreprises peuvent contacter la Direction générale des classes moyennes du ministère de l’Économie pour s’informer des mesures de soutien disponibles.

Les actions de solidarité se multiplient

En parallèle, de nouvelles actions de solidarité ont été annoncées. Dimanche, Bascharage et Pétange avaient déjà lancé la leur. Bascharage organise d’ailleurs une réunion d’information ce mardi à 20h au Käerjenger Treff et Pétange, le même jour à 18h, au centre de loisirs à Lamadeleine. Les deux communes sont désormais rejointes par celle de Mamer. Cette dernière versera un don de 10 000 euros à l’association «Käerjeng hëlleft» et un autre, du même montant, à «Fir e gudden Zweck - Gemeng Péiteng». Le collège échevinal invite également leurs habitants à faire un don. Les fonds récoltés seront utilisés pour les dégâts non-couverts par les assurances des sinistrés.

La Croix-Rouge est de la partie. Les habitants dont les moyens financiers sont insuffisants pour remplacer immédiatement des objets de première nécessité peuvent s’adresser aux offices sociaux de Bascharage et Pétange qui transmettront les dossiers au Fonds de Solidarité de la Croix-Rouge. Cette aide est à considérer comme subsidiaire à celles prévues par l’État. Caritas pour sa part lance un appel aux dons.

D'autres acteurs se mobilisent

La crèche Les Angelots de Bascharage organise une collecte de jouets et livres pour les enfants. Ils peuvent être déposés ces dix prochains jours au 8, rue um Bëchel à Bascharage. Les familles pourront venir les récupérer le jeudi 22 août et le vendredi 23 août entre 9 et 17h à la même adresse.

Le groupe luxembourgeois Béton Carré a lui composé une chanson sur betoncarre.bandcamp.com/track/destruction. Les recettes des ventes seront là aussi reversées aux victimes.

